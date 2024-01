Cullman Bancorp Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Cullman -Md-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,77 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +1,32 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,49 USD, was eine Distanz von +2,67 Prozent und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Cullman -Md wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen negative Stimmung und größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung heute führt. Somit erhält Cullman -Md eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cullman -Md-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,55, was darauf hinweist, dass die Aktie hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Cullman -Md-Aktie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Cullman -Md weist eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.