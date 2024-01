Cullman Bancorp Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cullman -Md. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,85 Punkte, was bedeutet, dass Cullman -Md derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cullman -Md auf 10,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +1,22 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,56 USD, was einem Abstand von +1,8 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend positive Meinungen zu Cullman -Md veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Cullman -Md hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

