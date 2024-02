Cullinan Oncology LLC Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Cullinan Oncology abgegeben. Von den insgesamt 4 Bewertungen waren 4 positiv, 0 neutral und 0 negativ, was im Durchschnitt zu einem "Gut" -Rating führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 34 USD, was einem Anstieg um 99,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,07 USD) entspricht. Daher erhält die Cullinan Oncology-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung und Einschätzungen zu Cullinan Oncology wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse signalisiert mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 71,97 eine "Schlecht"-Einschätzung. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht jedoch bei 25,65 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Monaten ergibt keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso zeigen die Diskussionen keine bedeutende Veränderung in der Beachtung der Aktie. Insgesamt erhält die Cullinan Oncology-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.