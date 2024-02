Cullinan Oncology LLC Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Anleger-Sentiment für Cullinan Oncology war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cullinan Oncology-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,61 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (18,23 USD) liegt damit deutlich darüber (+71,82 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,3 USD über dem letzten Schlusskurs (+48,21 Prozent). Somit erhält die Cullinan Oncology-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cullinan Oncology-Aktie beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cullinan Oncology damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Cullinan Oncology für die vergangenen Monate eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird Cullinan Oncology auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index mit einem "Gut"-Rating bewertet.