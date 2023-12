Cullinan Oncology LLC Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Cullinan Oncology wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,06 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 61,86, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cullinan Oncology bei 8,51 USD und ist somit um -3,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -15,66 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird das Wertpapier daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Cullinan Oncology ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 0 neutralen Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 256,44 Prozent entspricht.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Insgesamt erhält die Cullinan Oncology-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt kann die Cullinan Oncology-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" bis "Gut" eingestuft werden.