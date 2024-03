Cullinan Oncology LLC Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cullinan Oncology von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Während es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cullinan Oncology auf dieser Ebene daher ein "Gut"-Rating.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cullinan Oncology-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,19 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 16,79 USD, was einem Unterschied von +50,04 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 14,85 USD eine positive Entwicklung von +13,06 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cullinan Oncology-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 71 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 53,53, was darauf hindeutet, dass Cullinan Oncology hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cullinan Oncology damit ein "Schlecht"-Rating.