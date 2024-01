Cullinan Oncology LLC Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Cullinan Oncology spiegelt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Einschätzungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wird die Aktie von Cullinan Oncology bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird der Aktie von Cullinan Oncology ein positives Urteil ausgestellt. Von insgesamt 4 Bewertungen fielen 0 neutral und 0 schlecht aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30,33 USD, was einer erwarteten Performance von 191,39 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut" von unserer Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cullinan Oncology-Aktie derzeit um 12,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,2 Prozent liegt. Zusammenfassend bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Cullinan Oncology aktuell als "Neutral" einzustufen ist, da der RSI bei 54,64 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Einschätzungen von Anlegern, Analysten und der technischen Analyse. Die Aktie von Cullinan Oncology wird als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht.