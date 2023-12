Cullen Resources Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Cullen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 AUD liegt, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Cullen-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), liegt bei einem Niveau von 50 und führt somit zur Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Cullen-Aktie als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Cullen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusätzlich war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.