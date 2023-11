Cullen Resources Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Cullen war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Cullen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cullen beobachten. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Cullen in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cullen-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Cullen in diesem Bereich.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt mithilfe des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend der Cullen-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 AUD liegt, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment und den RSI, während die einfache Charttechnik zu einem "Schlecht"-Rating für die Cullen-Aktie führt.