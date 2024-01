Cullen/Frost Bankers Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Cullen-Frost Bankers hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,42 Prozent für Cullen-Frost Bankers bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,1 Prozent im letzten Jahr, und Cullen-Frost Bankers lag 23,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cullen-Frost Bankers ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cullen-Frost Bankers bei 108,94 USD liegt, was einer Entfernung von +7,7 Prozent vom GD200 (101,15 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, hat einen Kurs von 99,06 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +9,97 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cullen-Frost Bankers-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cullen-Frost Bankers eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 12 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cullen-Frost Bankers daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Cullen-Frost Bankers verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cullen-Frost Bankers auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.