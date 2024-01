Cullen/Frost Bankers Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Cullen-frost Bankers zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche liegt die Rendite von Cullen-frost Bankers mit -12,52 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 1,73 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cullen-frost Bankers-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine positive Kursentwicklung von 15,13 Prozent und vergeben ein mittleres Kursziel von 124,75 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".