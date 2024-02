Cullen/Frost Bankers Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Cullen-frost Bankers wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 10,24 insgesamt 39 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 16,68 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cullen-frost Bankers auf 101,37 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 108,57 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,1 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 105,93 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +2,49 Prozent als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cullen-frost Bankers wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Cullen-frost Bankers im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,52 Prozent erzielt, was 15,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und Cullen-frost Bankers liegt aktuell 10,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.