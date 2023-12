Cullen/Frost Bankers Aktie: Chancenlos!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Cullen-frost Bankers 3 positive, 3 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigen aktuelle Berichte eine andere Einschätzung - das durchschnittliche Rating für das Cullen-frost Bankers-Wertpapier im letzten Monat ist "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 124,75 USD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs (107,76 USD) könnte die Aktie also um 15,77 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cullen-frost Bankers-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Cullen-frost Bankers sich neutral verhält. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cullen-frost Bankers-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,15, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,3, der ebenfalls auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cullen-frost Bankers derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 134,47 Prozentpunkten (4,01 % gegenüber 138,48 %) führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Cullen-frost Bankers verschlechtert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" bewertet. Allerdings konnte gleichzeitig eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Insgesamt erhält Cullen-frost Bankers daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.