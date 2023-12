Cuisine Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cuisine. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Cuisine momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 0, was darauf hindeutet, dass Cuisine überverkauft ist, im Gegensatz zum 7-Tage-RSI. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Cuisine für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Cuisine keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cuisine in diesem Bereich daher die Einstufung "Neutral".

Unsere Analysten haben Cuisine auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cuisine in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Cuisine verläuft derzeit bei 15,33 USD, während der Aktienkurs selbst bei 16,55 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +7,96 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +0,67 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".

