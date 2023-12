Cuentas Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Cuentas befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,56 USD, wobei der Aktienkurs (2,21 USD) um -37,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,26 USD, was einer Abweichung von +75,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cuentas derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 20,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neutrale Einstufung auf dieser Basis, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des RSI führt.

Die Dividendenrendite der Cuentas liegt bei 0 Prozent, was 9,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bezüglich Cuentas. Die überwiegend positive Stimmung führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse und eine positive Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment für die Cuentas.