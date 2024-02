Cuentas Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Cuentas wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cuentas derzeit um 33,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -80,51 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cuentas liegt bei 40,2, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als neutral vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Cuentas derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,75 Prozent. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.