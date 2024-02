Cue Health Aktie: Der Knaller!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Cue Health intensiv diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Cue Health, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie in den letzten Monaten zu. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cue Health in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert von 8,11 deutet darauf hin, dass die Cue Health überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI damit die Einstufung "Gut".

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Cue Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,42 USD, was einer Abweichung von -39,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,253 USD) entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt hingegen 0,25 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,2 Prozent) liegt. Daraus ergibt sich für Cue Health eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Cue Health-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.