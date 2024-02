Cue Biopharma Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Cue Biopharma zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,19 USD um 28,2 Prozent unter dem GD200 (3,05 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, mit 2,73 USD um 19,78 Prozent unter dem Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Cue Biopharma 2 Mal eine "Gut"-Einschätzung gegeben und 0 Mal "Neutral" oder "Schlecht". Dadurch erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Die Prognose für die Entwicklung des Kurses liegt bei 310,96 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 9 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cue Biopharma haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Cue Biopharma in den letzten Jahr eine Rendite von -31,27 Prozent erzielt, was 25,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt sie 21,31 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Biotechnologie-Wertpapiere, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.