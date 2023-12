Cue Biopharma Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Die technische Analyse der Cue Biopharma-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,18 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,83 USD lag und somit einen Abstand von -11,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,32 USD, was einer Differenz von +21,98 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Cue Biopharma-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cue Biopharma-Aktie liegt bei 55 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 35,11 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cue Biopharma.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cue Biopharma eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Cue Biopharma daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt erhält Cue Biopharma von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.