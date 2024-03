Cue Biopharma Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Cue Biopharma-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 6 USD, was einem Aufwärtspotential von 226,09 Prozent entspricht. Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (-33,33 Prozent Abweichung) und der letzten 50 Handelstage (-19,3 Prozent Abweichung) unter dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cue Biopharma-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Cue Biopharma gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Analysteneinschätzung, eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz und eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse sowie im Relative Strength Index.