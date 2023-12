Cue Biopharma Aktie: Alles andere als uninteressant …

Cue Biopharma erhielt in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu Cue Biopharma aus dem letzten Monat vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 219,15 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Cue Biopharma eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie eine Rendite von -8,16 Prozent erzielt, was 16,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 19,4 Prozent, wobei Cue Biopharma aktuell 27,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Plattformen bezüglich Cue Biopharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut", was darauf hindeutet, dass Cue Biopharma hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.