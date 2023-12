CubeSmart Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse der institutionellen Analysten zeigt, dass CubeSmart in den vergangenen 12 Monaten dreimal die Einschätzung "Gut" und keinmal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" erhalten hat. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es wurden im letzten Monat keine Updates seitens der Analysten veröffentlicht. Der aktuelle Kurs von 45,24 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine erwartete Entwicklung von 8,31 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 49 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung durch institutionelle Analysten von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 11,46, was darauf hinweist, dass die CubeSmart-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 15,05), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Bei CubeSmart wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber CubeSmart eingestellt waren. Insgesamt gab es 11 positive und zwei negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt.