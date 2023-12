CubeSmart Aktie: Das hat Gewicht!

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von CubeSmart im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um CubeSmart, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von CubeSmart mit 41,97 USD derzeit um +11,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet werden kann. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,43 Prozent liegt. Zusammenfassend kann die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als gut bewertet werden.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei CubeSmart zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 49 USD prognostiziert, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Insgesamt erhält die CubeSmart-Aktie somit eine positive Empfehlung von den Analysten.