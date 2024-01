CubeSmart Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analysten bewerten die Aktie von CubeSmart auf lange Sicht als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 3 die Aktie als "Gut" ein, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 49 USD, was einer Erwartung von 6,13 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 46,17 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,47 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 46,17 USD liegt, was einer Abweichung von +8,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 40,6 USD, während der letzte Schlusskurs um +13,72 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über CubeSmart festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 55,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die RSI.