CuFe Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Cufe-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 33. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Cufe weder überkauft noch überverkauft (Wert: 45,45). Das Wertpapier wird somit auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Cufe.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cufe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,015 AUD) verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +50 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 0,01 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer +50 Prozent Abweichung führt. Daher erhält die Cufe-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Cufe zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Cufe in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung zur Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse somit eine positive Einschätzung für die Cufe-Aktie.