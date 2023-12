Cts Logistics-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Cts Logistics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche eine Underperformance von -38,8 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Cts Logistics um 37 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cts Logistics eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale generiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Cts Logistics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cts Logistics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Cts Logistics bei 8,73 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 7,68 CNH aus dem Handel ging, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch um +5,21 Prozent über dem GD50, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".