Cts Logistics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Cts Logistics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 8,54 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 7,46 CNH lag, was einen Abstand von -12,65 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,44 CNH, was einer Differenz von +0,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cts Logistics-Aktie derzeit mit einem Wert von 22,09 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Cts Logistics veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt acht (7 Schlecht, 1 Gut). Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der positiven Meinungen.