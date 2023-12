Cts Logistics Aktie: Keine Angst!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Cts Logistics lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Stimmungen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 48,68 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,3 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Cts Logistics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 7,7 CNH inzwischen +5,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -11,7 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.