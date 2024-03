Cts Logistics Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Cts Logistics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,97 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,86 CNH, was einem Unterschied von -13,93 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Cts Logistics-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cts Logistics liegt bei 71,76 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine starke Aktivität in Bezug auf die Cts Logistics-Aktie hin. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Cts Logistics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,73 Prozent erzielt, was 7,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -9,07 Prozent, wobei die Cts Logistics-Aktie aktuell 13,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.