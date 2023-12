Ctek AB Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Ctek wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ctek-Aktie überverkauft ist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Ctek weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ctek eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Ctek wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Ctek insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Ctek derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 20,92 SEK, während der Kurs der Aktie bei 22,48 SEK liegt, was einer Abweichung von +7,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 19,03 SEK zeigt eine Abweichung von +18,13 Prozent und bestätigt die Einstufung als "Gut"-Wert. Somit erhält Ctek insgesamt das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.