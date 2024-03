Cteh Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung und der Buzz: Das Internet hat die Macht, Stimmungen zu verstärken oder sogar umzukehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Cinese wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cinese in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cinese-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,07 HKD, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 HKD, was einen positiven Unterschied von +16,67 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ordnet die Cinese-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage zeigt einen Wert von 36,59, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Neutral".