Cteh Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cinese-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 58,62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cinese.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cinese. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine deutlichen Abweichungen von den normalen Werten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cinese-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen als auch der letzte Schlusskurs weisen auf eine kurzfristige "Schlecht"-Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Cinese im Vergleich zur Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Cinese-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und die Dividende ein "Schlecht"-Rating.