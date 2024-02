Cteh Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Cinese weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent darstellt. Dies entspricht einer Differenz von -6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cinese-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral", da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen verzeichnet wurde. Insgesamt erhält Cinese in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cinese einen aktuellen Wert von 304 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Demnach ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine Einschätzung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Cinese mit -50,43 Prozent um mehr als 46 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,04 Prozent, während Cinese mit 41,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.