Cteh Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Cinese wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI), einem prominenten Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 54,35 für die Cinese-Aktie, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 57,58 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Cinese-Aktie mit -43,2 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 49 Prozent niedriger liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit -3,24 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Cinese-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,063 HKD liegt, was einem Unterschied von -42,73 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cinese-Aktie somit auch bei der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.