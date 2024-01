Cteh Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Cinese war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cinese daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cinese derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cinese liegt bei 66,67, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cinese einen Wert von 379 auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,86. Dies führt zu der Einschätzung, dass Cinese auf fundamentaler Basis überbewertet ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.