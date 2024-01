Cteh Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Cinese beträgt 66,67, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 56,25, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen hindeutet. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält Cinese daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cinese 379, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,86 für "Hotels Restaurants und Freizeit" deutlich überbewertet ist. Somit erhält Cinese in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Der Aktienkurs von Cinese verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,2 Prozent, was im Branchenvergleich zu einem Unterperformer von -39,49 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter", der eine mittlere Rendite von 4,25 Prozent aufweist, liegt Cinese mit einer Unterperformance von 47,45 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cinese ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cinese eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cinese daher eine neutrale Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend erhält Cinese von der Redaktion ein neutrales Rating in Bezug auf den Relative Strength Index, die fundamentalen Kennzahlen und die Anlegerstimmung.