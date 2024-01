Cteep Companhia De Transmissao De Energia Eletrica Paulista Adr Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument, das in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Cteep-cia De Transmissao De Energia Eletrica Paulista wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und erhält somit auch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Cteep-cia De Transmissao De Energia Eletrica Paulista ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Cteep-cia De Transmissao De Energia Eletrica Paulista. Auch in diesem Bereich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +7,46 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen keine Abweichung, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Cteep-cia De Transmissao De Energia Eletrica Paulista für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.