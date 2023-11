Cssc Science Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Der Aktienkurs von Cssc Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +46,84 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite des letzten Jahres bei 0,91 Prozent, wobei Cssc Science & um 46,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cssc Science & liegt derzeit bei 75,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Cssc Science & weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Cssc Science & von 17,45 CNH eine Entfernung von -12,66 Prozent vom GD200 (19,98 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,52 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,78 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Cssc Science &-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cssc Science & eher neutral diskutiert, und es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch das Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was dazu führt, dass Cssc Science & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.