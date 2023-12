Cssc Science Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Cssc Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Outperformance von +36,63 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cssc Science & mit 36,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Cssc Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,5 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 17,85 CNH am vergangenen Handelstag weist einen Unterschied von -12,93 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,18 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Cssc Science &-Aktie 61,24 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher im RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Cssc Science & wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie in dieser Betrachtung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut" Bewertung, was darauf hinweist, dass die Stimmung bezüglich Cssc Science & als positiv einzustufen ist.