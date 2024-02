Cssc Science Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cssc Science & derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,71 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,06 CNH um -22,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,41 CNH zeigt eine Abweichung von -7,75 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Cssc Science & wider. In den letzten Tagen gab es zwei positive und sechs negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral sind, erhält Cssc Science & auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung. Hingegen zeigen die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung deutet, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Cssc Science & in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cssc Science & derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (59,95 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,35 Punkte) führen zu einer "Neutral" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.