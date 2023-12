Cssc Science Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Der Sentiment und Buzz rund um die Cssc Science & Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cssc Science &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,29 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,04 CNH liegt, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Cssc Science & Aktie aktuell überverkauft ist, während auf Basis der RSI25 ein "Neutral"-Rating resultiert. Im Branchenvergleich erzielte die Cssc Science & Aktie eine Outperformance von 37,54 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche und von 37,16 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.