Cssc Science Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cssc Science & liegt bei 56,85, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,2 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz um Cssc Science & wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Cssc Science & auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Cssc Science &-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,59 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,7 CNH, was einem Unterschied von -14,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 18,26 CNH, und da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Cssc Science & mit einer Rendite von 52,88 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 51 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 1,87 Prozent kommt, liegt Cssc Science & mit 51,01 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.