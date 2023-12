Cssc Science Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Diskussionen rund um Cssc Science & auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt viele positive Meinungen angesammelt. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch zehn Handelssignale ermittelt werden, wovon 10 als positiv und keins als negativ eingestuft wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Cssc Science & als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 60,82 und der RSI25 liegt bei 45,86, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Cssc Science & festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 20,53 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,54 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -9,69 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,19 CNH, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Cssc Science & als angemessen bewertet betrachtet, mit einer neutralen Tendenz auf Basis des RSI und einer insgesamt positiven Bewertung im Hinblick auf das Sentiment und die Buzz-Frequenz.