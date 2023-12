Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

In den letzten zwei Wochen wurde Cssc Offshore And Marine Engineering von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wurde als "Gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 30,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Cssc Offshore And Marine Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,67 CNH. Der letzte Schlusskurs von 24,56 CNH weicht somit -4,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Unternehmen erhielt in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wurde jedoch als höher eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhält Cssc Offshore And Marine Engineering auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.

