Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von Cssc Offshore And Marine Engineering verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,07 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite damit 2,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,91 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit 0,24 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Cssc Offshore And Marine Engineering aktuell 2,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird deutlich, dass Cssc Offshore And Marine Engineering über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt jedoch positiv. In den vergangenen Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie bei 25,62 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,41 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,63 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Cssc Offshore And Marine Engineering auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.