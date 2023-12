Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Anleger-Stimmung für Cssc Offshore And Marine Engineering hat sich in den letzten zwei Wochen laut einer Analyse von sozialen Medien überwiegend negativ entwickelt. Die Redaktion hat diverse Kommentare und Meinungen ausgewertet und festgestellt, dass hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden 5 eindeutig negative Signale identifiziert, was die "Schlecht" Empfehlung der Redaktion bestätigt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, ergibt sich für die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie ein neutraler Wert. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Tage (40,91) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 25,71 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,92 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 23,54 CNH, was einem Abstand von +5,86 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird der Cssc Offshore And Marine Engineering daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +21,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 21,56 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet.