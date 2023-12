Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,69 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 24,76 CNH weicht somit um -3,62 Prozent ab, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 23,4 CNH, was einer Abweichung von +5,81 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung in der Chartanalyse. Insgesamt wird der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 23,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen über die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die weiteren Analysen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen jedoch auch negative Signale. Unter dem Strich ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,07 Prozent erzielt. Dies liegt 1,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie". Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite der Branche "Maschinen" liegt die Aktie 0,98 Prozent darunter. Auf dieser Stufe wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.