Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cssc Offshore And Marine Engineering heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cssc Offshore And Marine Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,7, was zeigt, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cssc Offshore And Marine Engineering daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung hat sich für Cssc Offshore And Marine Engineering in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Cssc Offshore And Marine Engineering auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Kommentare und Befunde über Cssc Offshore And Marine Engineering in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "Gut", 2 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Stimmung hinsichtlich Cssc Offshore And Marine Engineering als "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cssc Offshore And Marine Engineering-Aktie ein Durchschnitt von 25,39 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 25,64 CNH (+0,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (25,05 CNH) weist einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt auf (+2,36 Prozent), weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält Cssc Offshore And Marine Engineering insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.