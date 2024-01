Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Cssc Offshore And Marine Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,9 Prozent, was einer Outperformance von +19,55 Prozent für Cssc Offshore And Marine Engineering entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,66 Prozent, wobei Cssc Offshore And Marine Engineering um 19,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Branchen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cssc Offshore And Marine Engineering in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass Cssc Offshore And Marine Engineering mehr Aufmerksamkeit erhält als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cssc Offshore And Marine Engineering eingestellt waren. Es gab drei positive und acht negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cssc Offshore And Marine Engineering daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Cssc Offshore And Marine Engineering von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 37,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".