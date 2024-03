Cssc Offshore & Marine Engineering Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Sentiment und der Buzz: Ein wichtiger weicher Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Cssc Offshore And Marine Engineering nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cssc Offshore And Marine Engineering einen "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 57,4 und der RSI25 bei 44,4, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Cssc Offshore And Marine Engineering eine Rendite von 8,55 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,21 Prozent aufweist, liegt Cssc Offshore And Marine Engineering mit 27,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 25,58 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 26,83 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von +4,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 24,98 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von +7,41 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".